В Брянске легенды "Спартака" обыграли ветеранов футбольного клуба "Динамо"

СЕГОДНЯ 08:21 2019-07-06T08:21:55+03:00

Болельщики отметили хорошую подготовку поля перед игрой. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

Игра закончилась со счетом 2:4 в пользу гостей

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В пятницу, 5 июля, на домашнем стадионе футбольного клуба "Динамо" Брянск" ветераны команды провели игру с легендами столичного "Спартака".

Бывшие игроки московской команды приехали в Брянск вполне внушительным составом: мастер спорта международного класса, заслуженный тренер России, генеральный директор ф/к "Спартак-ветераны" Олег Романцев, мастер спорта, начальник ф/к "Спартак-ветераны" Александр Кокорев, а также Алексей Прудников, Константин Головской, Дмитрий Хлестов, Юрий Ковтун, Рамиз Мамедов, Евгений Поляков, Валерий Шмаров, Валерий Кечинов, Юрий Гаврилов, Олег Кужлев, Сергей Юран, Вагиз Хидиятуллин, Дмитрий Кузнецов, Владимир Букцевский, Геннадий Морозов, Сергей Горлукович.

Игра прошла на равных, обе команды играли сдержанно и старались не допускать ошибок. В основное время ни одни ворота не были распечатаны, поэтому победителя пришлось выявлять в серии пенальти. Здесь более точными оказались московские футболисты. Как итог 2:4 в пользу столичных гостей.

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ИСТОЧНИК KP.RU