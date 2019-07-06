Брянской области посвящается…

СЕГОДНЯ 07:35 2019-07-06T07:35:36+03:00

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Мероприятие началось с парада городов и районов Брянщины, сопровождаемый хореографическими номерами и театрализованными зарисовками. От Круглого сквера представители 6 городских округов и 26 муниципальных районов нашего региона под звуки оркестра и комментарии дикторов стройными колоннами прошли по широкой лестнице до Славянской площади. Открыла шествие делегация областного центра. Её возглавляли глава города Брянска Александр Хлиманков и глава городской администрации Александр Макаров. В первых рядах шли заслуженные работники различных отраслей экономики и социальной сферы нашего города, олимпийские чемпионы, выдающиеся педагоги, врачи, артисты, руководители крупнейших предприятий. Среди них:

- Афанасьев Виктор Михайлович - Почетный гражданин города Брянска, летчик-космонавт, Герой Советского Союза.

- Кашин Иван Андреевич - Почетный гражданин города Брянска, Герой Советского Союза.

- Стененкова Валентина Александровна - Почетный гражданин города Брянска, кавалер ордена Трудовой славы трех степеней, имеет звания «Почетный железнодорожник», «Почетный ветеран Московской железной дороги». Ветеран труда, почти 40 лет трудилась на железнодорожном транспорте.

- Денбновецкая Елена Владимировна – директор муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств №1 им. Т.П. Николаевой», руководитель зонального методического объединения педагогических работников детских школ искусств Брянска. ДШИ №1 им. Т.П. Николаевой признана победителем Общероссийского конкурса «50 лучших детских школ искусств» 2016 года и обладателем гранта Министерства культуры РФ. На её базе проводится Международный конкурс юных пианистов им. Т.П. Николаевой, который входит в Ассоциацию Российских музыкальных конкурсов.

- Авраменко Любовь Дмитриевна – учитель математики и физики средней общеобразовательной школы № 41 города Брянска. Имеет высшую квалификационную категорию. В 1993 году награждена значком «Отличник народного просвещения». В 2008 году удостоена звания «Заслуженный учитель Российской Федерации».

- Суслин Алексей Владимирович – педагог дополнительного образования, методист отделения дополнительного образования «Дом детского творчества им. Героя России О. Визнюка» лицея № 27 им. Героя Советского Союза И.Е. Кустова города Брянска. Лауреат областного конкурса педагогов дополнительного образования «Сердце отдаю детям» в номинации «Научно–техническая». Почти полвека работает с детьми, в 2007 году стал призером аналогичного Всероссийского конкурса. В 2012 году Алексею Суслину присвоено звание «Заслуженный учитель Российской Федерации».

- Агалакова Надежда Владимировна - директор средней общеобразовательной школы №53 города Брянска, Заслуженный учитель Российской Федерации. С 2005 года школа №53 является членом Ассоциации непрерывного профессионального образования Брянской области. Под руководством Надежды Агалаковой в 2007 и 2008 годах коллектив стал победителем регионального конкурса инновационных образовательных учреждений в рамках приоритетного национального проекта «Образование». Награждена значком «Отличник народного просвещения», памятными медалями «Брянск - город воинской славы», «За вклад в развитие города Брянска», «75 лет освобождения Брянщины».

- Гегеле Татьяна Эдуардовна - учитель биологии средней общеобразовательной школы №64 города Брянска. В 2000 году награждена значком «Отличник народного просвещения», в 2011 году удостоена звания «Заслуженный учитель Российской Федерации».

- Помогаева Людмила Николаевна – учитель начальных классов гимназии №7 города Брянска. В 1998 году награждена значком «Отличник народного просвещения», в 2010 году удостоена звания «Заслуженный учитель Российской Федерации».

- Кузнецов Алексей Степанович - генеральный директор АО «СтройСервис». Заслуженный строитель Российской Федерации, Почетный строитель «Нечерноземагропромстрой», Почетный строитель агропромышленного комплекса России; обладатель знака «Почетный строитель Росагропромстроя»; кавалер ордена Почета и ордена «За заслуги в строительстве».

- Жукова Марина Павловна - врач-педиатр детского отделения Брянской городской поликлиники №5, Заслуженный врач Российской Федерации.

- Торопина Валентина Алексеевна - заместитель генерального директора по качеству ОАО «Пищекомбинат Бежицкий». С 2013 года руководит проектом «Менеджмент пищевой безопасности продукции предприятия» (ИСО-22000). Ветеран труда, награждена нагрудным знаком «За заслуги в стандартизации» Госстандарта России.

Для участников парада и всех гостей праздника состоялось представление «Брянская земля – частица дорогой моей России». Артисты рассказали историю родного края в зарисовках «Река времени», «Война», «Стройка», «Молодёжь.Дети». В завершении действа участники представления развернули на лестнице флаг Российской Федерации.

Праздничная программа продолжилась на Славянской площади концертом московской вокальной группы ViVA.

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ИСТОЧНИК KP.RU