Выдающимся брянцам вручили государственные награды
В Брянске 5 июля в областной филармонии вручили награды выдающимся брянцам.
Торжественную церемонию приурочили к 75-летию области, сообщают в правительстве региона.
Так, орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени вручили гендиректору брянского завода Олегу Данцеву. Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени получил руководитель Брянского Губернаторского симфонического оркестра Эдуард Амбарцумян. Такую же медаль вручили актрисе Светлане Сыряной и председателю Брянского регионального отделения организации «Ветераны боевых действий России» Вячеславу Губанову.
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ИСТОЧНИК KP.RU