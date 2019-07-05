2019-07-05T18:34:14+03:00
Общество

Выдающимся брянцам вручили государственные награды

Торжественная церемония прошла в областной филармонии
Мария Дедкова
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Достижения дирижера в культуре отметили на всероссийском уровне. Фото: Брянская областная филармонияДостижения дирижера в культуре отметили на всероссийском уровне. Фото: Брянская областная филармония
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В Брянске 5 июля в областной филармонии вручили награды выдающимся брянцам.

Торжественную церемонию приурочили к 75-летию области, сообщают в правительстве региона.

Так, орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени вручили гендиректору брянского завода Олегу Данцеву. Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени получил руководитель Брянского Губернаторского симфонического оркестра Эдуард Амбарцумян. Такую же медаль вручили актрисе Светлане Сыряной и председателю Брянского регионального отделения организации «Ветераны боевых действий России» Вячеславу Губанову.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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