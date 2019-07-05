Ветераны брянского «Динамо» сыграли с легендами «Спартака»
Игра закончилась со счетом 4:2 в пользу гостей
Фото: Официальная группа ФК "Динамо"Брянск, vk.com
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В Брянске завершился матч ветеранов "Динамо-Брянск" и "Спартака". Игру приурочили к празднованию 75-летия образования области.
На поле вышли знаменитые "спартаковцы": Юрий Ковтун, Сергей Юран, Валерий Кечинов и Олег Романцев. Честь Брянщины защищали: Валерий Корнеев, Владимир Фроленков, Сергей Троицкий, Евгений Шелютов, Руслан Усиков, Сергей Метелица, Александр Фомичев, Дмитрий Ларин и Александр Горбачев.
В основное время счет так и не был открыт. Исход игры решила серия пенальти. В итоге гости добились победы. Итог 4:2.
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ИСТОЧНИК KP.RU