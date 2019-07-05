Ветераны брянского «Динамо» сыграли с легендами «Спартака»

СЕГОДНЯ 18:25 2019-07-05T18:25:34+03:00

Игра закончилась со счетом 4:2 в пользу гостей

Изменить размер текста: A A

В Брянске завершился матч ветеранов "Динамо-Брянск" и "Спартака". Игру приурочили к празднованию 75-летия образования области.

На поле вышли знаменитые "спартаковцы": Юрий Ковтун, Сергей Юран, Валерий Кечинов и Олег Романцев. Честь Брянщины защищали: Валерий Корнеев, Владимир Фроленков, Сергей Троицкий, Евгений Шелютов, Руслан Усиков, Сергей Метелица, Александр Фомичев, Дмитрий Ларин и Александр Горбачев.

В основное время счет так и не был открыт. Исход игры решила серия пенальти. В итоге гости добились победы. Итог 4:2.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU