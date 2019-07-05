2019-07-05T18:25:34+03:00
Спорт

Ветераны брянского «Динамо» сыграли с легендами «Спартака»

Игра закончилась со счетом 4:2 в пользу гостей
Мария Дедкова
Поделиться:
Фото: Официальная группа ФК "Динамо"Брянск, vk.comФото: Официальная группа ФК "Динамо"Брянск, vk.com
Изменить размер текста:

В Брянске завершился матч ветеранов "Динамо-Брянск" и "Спартака". Игру приурочили к празднованию 75-летия образования области.

На поле вышли знаменитые "спартаковцы": Юрий Ковтун, Сергей Юран, Валерий Кечинов и Олег Романцев. Честь Брянщины защищали: Валерий Корнеев, Владимир Фроленков, Сергей Троицкий, Евгений Шелютов, Руслан Усиков, Сергей Метелица, Александр Фомичев, Дмитрий Ларин и Александр Горбачев.

В основное время счет так и не был открыт. Исход игры решила серия пенальти. В итоге гости добились победы. Итог 4:2.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Выдающимся брянцам вручили государственные награды
В Рогнединском районе поисковики нашли останки красноармейца
За неделю в Брянской области клещи покусали 11 детей
Житель Комаричей получил условный срок за распространение интимного видео с подростком
В Брянской области задержали банду нелегальных банкиров
В Брянске полицейских подозревают в подмене документов
В Брянск на баскетбольный матч приехал Виталий Фридзон
В Брянске на улице Авиационной снова срубили тополя
16-летняя жительница Брянска украла деньги у родной бабушки
В Брянске нашли пропавшую Анжелику Лучезарную
Брянский областной суд оставил в силе приговор Юрию Гапеенко
Региональный оператор по обращению с ТКО ОАО «Чистая планета» расширяет территорию вывоза отходов
На 75-летие Брянской области приехал заместительполпреда Мурат Зязиков