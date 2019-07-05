2019-07-05T18:06:29+03:00
Общество

В Рогнединском районе поисковики нашли останки красноармейца

У бойца был медальон
Мария Дедкова
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Фото: facebook.com, Максим ВолковФото: facebook.com, Максим Волков
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В Рогнединском районе брянские поисковики обнаружили останки красноармейца.

- Солдат лежал на правом боку, - пишут поисковики в соцсетях. - На голове у него была надета каска, под которой была пилотка, так как была найдена красная звездочка от нее. В ногах у бойца, по-видимому, лежала шинельная скатка.

При бойце нашли металлический медальон образца 1941 года. Поисковики предположили, что солдат воевал в 413 стрелковой дивизии 50-й Армии Брянского фронта и погиб 12-15 сентября 1943 года в боях за освобождение Брянщины.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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