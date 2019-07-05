2019-07-05T17:14:59+03:00
Происшествия

В Брянской области задержали банду нелегальных банкиров

Сумма банковских операций составила больше 2,5 миллиарда рублей
Марина АНТОНОВА
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Организатора незаконного бизнеса арестовали.Организатора незаконного бизнеса арестовали.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Брянской области задержали банду нелегальных банкиров из 18 человек. За организацию преступного сообщества завели уголовное дело. Организатора незаконного бизнеса арестовали, остальные фигуранты находятся под подпиской о невыезде, сообщают в пресс-службе МВД России.

Во время предварительного расследования установили, что злоумышленники использовали больше 200 фирм, которые были зарегистрированы в разных регионах России и оформлены на подставных лиц. Через фиктивные сделки, они помогали фирмам уходить от уплаты налогов. Чтобы финансовые операции выглядели законно, в документах указывали ложные сведения. Платеж проходил якобы в качестве оплаты за готовую продукцию, товары или услуги.

- По версии следствия, общая сумма банковских операций составила больше 2,5 миллиарда рублей, - рассказывают в пресс-службе МВД России. – А злоумышленники заработали на них 53 миллиона рублей.

Сотрудники Росгвардии провели больше 50 обысков. После них изъяли бухгалтерскую документацию, печати, электронные носители информации, банковские карты и деньги. Уголовное дело завели в Следственном управлении УМВД России по Брянской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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