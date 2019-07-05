2019-07-05T16:45:00+03:00
Происшествия

В Брянске полицейских подозревают в подмене документов

Следователи завели уголовное дело за превышении должностных полномочий
Марина АНТОНОВА
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По версии следствия, полицейские подменили постановление о возбуждении уголовного дела.По версии следствия, полицейские подменили постановление о возбуждении уголовного дела.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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В Брянске следователи завели уголовное дело по факту превышения должностных полномочий в отделе полиции в Бежицком районе.

По версии следствия, сотрудники полиции завели уголовное дело о хищении золотой цепочки. Расследование по нему приостановили из-за того, что не удалось установить предполагаемых злоумышленников. Но выяснилось, что изначально дело завели на конкретного человека. А после этого первое постановление о возбуждении уголовного дела заменили на другое, в котором не указывали никаких подозреваемых.

- Правоохранители выясняют, кто это мог сделать, - говорят в пресс-службе СУ СКР по Брянской области. – Материалы проверки передали в следственный комитет сотрудники прокуратуры, которые проводили проверку.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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