2019-07-05T16:30:18+03:00
Спорт

В Брянск на баскетбольный матч приехал Виталий Фридзон

Спортсмен сыграл за команду своего родного города
Марина АНТОНОВА
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В Брянск 5 июля на баскетбольный матч приехал Виталий Фридзон. Он сыграл за команду своего родного города Клинцы. Игра прошла в спортивно-оздоровительном комплексе «Брянск» в Володарском районе.

Товарищеский матч посвятили 75-летию Брянской области. В нем встретились сборные команды Брянска и Клинцов, сообщают в Федерации баскетбола Брянской области.

Виталий Фридзон – уроженец Клинцов, заслуженный мастер спорта, капитан сборной России по баскетболу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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