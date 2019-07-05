В Брянск на баскетбольный матч приехал Виталий Фридзон

СЕГОДНЯ 16:29 2019-07-05T16:30:18+03:00

Спортсмен сыграл за команду своего родного города

Изменить размер текста: A A

В Брянск 5 июля на баскетбольный матч приехал Виталий Фридзон. Он сыграл за команду своего родного города Клинцы. Игра прошла в спортивно-оздоровительном комплексе «Брянск» в Володарском районе.

Товарищеский матч посвятили 75-летию Брянской области. В нем встретились сборные команды Брянска и Клинцов, сообщают в Федерации баскетбола Брянской области.

Виталий Фридзон – уроженец Клинцов, заслуженный мастер спорта, капитан сборной России по баскетболу.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU