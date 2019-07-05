В Брянск на баскетбольный матч приехал Виталий Фридзон
Спортсмен сыграл за команду своего родного города
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В Брянск 5 июля на баскетбольный матч приехал Виталий Фридзон. Он сыграл за команду своего родного города Клинцы. Игра прошла в спортивно-оздоровительном комплексе «Брянск» в Володарском районе.
Товарищеский матч посвятили 75-летию Брянской области. В нем встретились сборные команды Брянска и Клинцов, сообщают в Федерации баскетбола Брянской области.
Виталий Фридзон – уроженец Клинцов, заслуженный мастер спорта, капитан сборной России по баскетболу.
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ИСТОЧНИК KP.RU