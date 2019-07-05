В Брянске на улице Авиационной снова срубили тополя

СЕГОДНЯ 15:49 2019-07-05T15:49:39+03:00

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В Брянске у дома №10 на улице Авиационной в Советском районе срубили тополя. Дорогу в этом месте собираются расширить до шести полос. Поэтому деревья убрали. Фотографии появились в соцсетях. На другой стороне дальше от проезжей части сдвинули торговые ларьки.

До этого тополя срубили у перекрестка с переулком Пилотов. Взамен там обещали посадить новые деревья, которые хорошо приживаются в городской среде.

Дорога от кольца на Самолете до переулка Пилотов станет шестиполосной. Особенно это актуально для участка пересечения с новой дорогой на Романа Брянского. Выезд с нее на улицу Авиационную сразу не сделали, поэтому водители испытывали неудобства.

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ИСТОЧНИК KP.RU