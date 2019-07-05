В Брянске нашли пропавшую Анжелику Лучезарную

СЕГОДНЯ 14:31 2019-07-05T14:31:03+03:00

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В Брянске нашли живой пропавшую Анжелику Лучезарную. О том, что 31-летняя женщина вернулась домой, сообщили на официальной странице поискового отряда «Лиза Алерт» Брянск» в социальных сетях.

Напомним, что горожанка пропала стало известно 29 июня. В поисках участвовали волонтеры и полиция. К счастью, женщина нашлась спустя почти неделю.

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ИСТОЧНИК KP.RU