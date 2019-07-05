2019-07-05T13:51:19+03:00
Общество

Региональный оператор по обращению с ТКО ОАО «Чистая планета» расширяет территорию вывоза отходов

Игорь ЗАЙЦЕВ
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Транспортировка мусора стала осуществляться из отдаленных населенных пунктов Рогнединского района – села Тюнино, поселка Гобики, села Шаровичи и деревень Дубровского района – Алешинка, Афонино и Новая Салынь.

Все мусоровозы оснащены системой ГЛОНАСС, которая позволяет отслеживать весь путь спецмашин от контейнерной площадки до полигона, что лишает возможности не забрать мусор согласно графика вывоза или выбросить отходы где-нибудь по пути, в лесу. Таким образом, осуществляется контроль за компаниями-перевозчиками, которые, согласно договору с региональным оператором, осуществляют транспортировку отходов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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