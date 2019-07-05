На 75-летие Брянской области приехал заместительполпреда Мурат Зязиков
Он поучаствует в открытии Первомайского моста
Во время разговора с главой региона Мурат Зязиков отметил, что Брянская область подошла к своему 75-летию с высокими результатами.Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области
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5 июля на 75-летие Брянской области приехал заместитель полномочного представителя президента в ЦФО Мурат Зязиков.
Он поучаствует в открытии Первомайского моста. Также Мурат Зязиков провел прием граждан в приемной президента, сообщает пресс-служба правительства Брянской области.
Во время разговора с главой региона Мурат Зязиков отметил, что Брянская область подошла к своему 75-летию с высокими результатами.
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ИСТОЧНИК KP.RU