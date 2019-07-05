На 75-летие Брянской области приехал заместительполпреда Мурат Зязиков

СЕГОДНЯ 13:40 2019-07-05T13:40:10+03:00

Во время разговора с главой региона Мурат Зязиков отметил, что Брянская область подошла к своему 75-летию с высокими результатами. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

Он поучаствует в открытии Первомайского моста

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5 июля на 75-летие Брянской области приехал заместитель полномочного представителя президента в ЦФО Мурат Зязиков.

Он поучаствует в открытии Первомайского моста. Также Мурат Зязиков провел прием граждан в приемной президента, сообщает пресс-служба правительства Брянской области.

Во время разговора с главой региона Мурат Зязиков отметил, что Брянская область подошла к своему 75-летию с высокими результатами.

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ИСТОЧНИК KP.RU