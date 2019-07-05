2019-07-05T13:34:26+03:00
Политика

Борис Пайкин поздравил брянцев с Днем образования области

Игорь ЗАЙЦЕВ
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5 июля мы отмечаем 75-ю годовщину образования региона.5 июля мы отмечаем 75-ю годовщину образования региона.
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Депутат Госдумы от ЛДПР пожелал жителям Брянской области в день 75-летия со дня ее образования не забывать о славной боевой и трудовой истории региона, уверенно смотреть в будущее и добиваться новых успехов.

- Уважаемые жители Брянской области!

5 июля мы отмечаем 75-ю годовщину образования региона. Брянщина по праву получила этот статус после ее освобождения от гитлеровцев. Это признание мужества и доблести жителей нашего края. Они сражались на фронтах, ковали оружие победы в тылу, воевали в партизанских соединениях, - говорится в поздравлении депутата Госдумы от фракции ЛДПР Бориса Пайкина.

- Брянщина динамично развивается. Она встречает свое 75-летие открытием школ, детских садов, спортивных объектов. Благоустраиваются улицы наших городов и поселков. Строятся дороги. Но для улучшения благосостояния жителей Брянской области, развития нашего региона предстоит сделать еще немало. И я уверен, что все вместе мы это сделаем!

Завершается поздравление депутата Госдумы от фракции ЛДПР Бориса Пайкина жителям Брянщины, отмечающей 75-летие со Дня образования, пожеланиями мира и добра, благополучия, успехов в дальнейшей созидательной деятельности на благо родной Брянской области и великой России!

ИСТОЧНИК KP.RU

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