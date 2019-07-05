2019-07-05T13:21:19+03:00
Общество

В Брянске завершился конкурс «Леди в погонах-2019»

Имя победительницы назовут 19 июля
Мария Дедкова
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Победительницу и призеров назовут 19 июля на заседании коллегии УМВД России по Брянской области.Победительницу и призеров назовут 19 июля на заседании коллегии УМВД России по Брянской области.Фото: пресс-служба УМВД России по Брянской области
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В Брянске прошел финал конкурса «Леди в погонах-2019». 3 июля в Брянском государственном университете 10 представительниц прекрасного пола показывали свои профессиональные навыки и творческие умения.

28 июня претендентки на титул проходили тестирование по знанию нормативных актов оперативно-служебной деятельности, выполняли разборку пистолета Макарова, стреляли из боевого оружия.

- При выборе победительницы зачтут личные достижения конкурсанток – победы в соревнованиях, а также заслуженные ими награды, - говорят в пресс-службе УМВД России по Брянской области.

В финале девушки представили самопрезентации. Затем они пели, читали стихи, исполняли танцевальные номера.

Итоги жюри подведет в ближайшее время. Победительницу и призеров назовут 19 июля на заседании коллегии УМВД России по Брянской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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