2019-07-05T12:54:09+03:00
Спорт

Брянские волейболисты отобрались на первенство России

Но поездка оказалась под угрозой из-за нехватки денег
Мария Дедкова
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Брянцы Сергей Адамов и Юрий Борисов прошли отбор на финал первенства России по пляжному волейболу.

На первенстве ЦФО спортсмены заняли четвертое место, сообщает ИА "БрянскНовости.RU". Однако им выпал шанс представлять Центральный федеральный округ на всероссийском этапе соревнований. Они будут проходить в Анапе с 7 по 11 августа.

Однако поездка ребят оказалась под угрозой. На поездку необходимо 50 тысяч рублей, однако у областной федерации волейбола денег нет. Спортсменам решились помочь местные жители.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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