2019-07-05T12:22:00+03:00
Общество

На лестнице к набережной в Брянске покажут театрализованное представление

Участниками парада станут представители городов и районов области
Мария Дедкова
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По лестнице пройдет парад из представителей всех уголков Брянщины.По лестнице пройдет парад из представителей всех уголков Брянщины.Фото: Мария Дедкова
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5 июля в Брянске в рамках торжеств посвященных 75-летию образования области на лестнице к набережной состоится театрализованное представление. Его участниками станут представители городов и районов области.

Они пройдут по лестнице и будут исполнять песни, посвященные Брянщине. Затем торжества переместятся на Славянскую площадь. Здесь состоится большой фестиваль народного творчества «Живые традиции Брянщины».

Гостей и жителей города ждет выступление лучших фольклорных коллективов области, которые исполнят поздравительные и свадебные песни, озорные и радостные колядки, лирические песни, хороводы и бытовые танцы, приуроченные к праздникам годового круга. На сцене фестиваля прозвучат и казачьи песни.

Где еще пройдут торжества к 75-летию Брянщины, читайте тут.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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