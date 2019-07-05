2019-07-05T11:55:13+03:00
Экономика

БМЗ обеспечил школьными принадлежностями будущих первоклассников

Игорь ЗАЙЦЕВ
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Получат такой подарок к первому учебному году 145 мальчишек и девчонок.Получат такой подарок к первому учебному году 145 мальчишек и девчонок.
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Работники Брянского машиностроительного завода (АО «УК «БМЗ», входит в состав АО «Трансмашхолдинг»), собирающие детей в первый класс, получили традиционный подарок от предприятия. Для будущих первоклашек укомплектованные канцелярскими принадлежностями.

Получат такой подарок к первому учебному году 145 мальчишек и девчонок.

С 2013 года эта гарантия закреплена коллективным договором предприятия и помогает заводчанам существенно экономить бюджет на подготовку детей к поступлению в школу. В этом году стоимость одного рюкзака и его содержимого составила 3860 рублей.

Рюкзаки для детишек машиностроителей выбираются современные и удобные: с ортопедической спинкой, которая равномерно распределяет вес содержимого ранца, из материала с водоотталкивающим покрытием, со светоотражающими элементами.

Поддержку от администрации БМЗ получат и родители детей, которые уже учатся в школе. Отдохнуть и укрепить здоровье в санаториях и детских оздоровительных лагерях области в этом году смогут 268 детей работников завода. Родительская доля оплаты путевки при этом составит одну тысячу рублей, а для членов профсоюза оздоровление ребенка станет бесплатным.

ИСТОЧНИК KP.RU

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