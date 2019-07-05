Пьяный брянец до смерти избил знакомого разводным ключом

СЕГОДНЯ 11:13 2019-07-05T11:13:39+03:00

Приговор пока не вступил в законную силу. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

За это преступление и два других мужчина получил 9,5 лет колонии

Изменить размер текста: A A

Жителя Трубчесвкого района осудили сразу за три преступления: угрозу убийством, причинение легкого вреда здоровью и умышленное причинение тяжкого вреда, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. Мужчина получил 9,5 лет колонии строгого режима. Приговор пока не вступил в законную силу.

В суде установили, что 11 июля прошлого года в Белой Березке пьяный брянец грозился убить двух знакомых, которых недолюбливал. При этом в руках у него был топор. 17 октября он избил местного жителя металлическим совком и деревянным поручнем.

- 12 января мужчина находился в квартире в Белой Березке, - рассказывают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. – Он был пьян. После ссоры с другим мужчиной, он ударил своего оппонента разводным ключом. Травмы оказались смертельными.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU