2019-07-05T11:13:39+03:00
Происшествия

Пьяный брянец до смерти избил знакомого разводным ключом

За это преступление и два других мужчина получил 9,5 лет колонии
Марина АНТОНОВА
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Приговор пока не вступил в законную силу.Приговор пока не вступил в законную силу.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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Жителя Трубчесвкого района осудили сразу за три преступления: угрозу убийством, причинение легкого вреда здоровью и умышленное причинение тяжкого вреда, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. Мужчина получил 9,5 лет колонии строгого режима. Приговор пока не вступил в законную силу.

В суде установили, что 11 июля прошлого года в Белой Березке пьяный брянец грозился убить двух знакомых, которых недолюбливал. При этом в руках у него был топор. 17 октября он избил местного жителя металлическим совком и деревянным поручнем.

- 12 января мужчина находился в квартире в Белой Березке, - рассказывают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. – Он был пьян. После ссоры с другим мужчиной, он ударил своего оппонента разводным ключом. Травмы оказались смертельными.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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