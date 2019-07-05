В Брянске оставили в силе приговор бывшей чиновнице Елене Морозовой

СЕГОДНЯ 10:59 2019-07-05T10:59:41+03:00

Изменить размер текста: A A

Брянский областной суд оставил без изменений приговор бывшей чиновнице Елене Морозовой. Она получила четыре года колонии общего режима и штраф 800 тысяч рублей за «чернобыльские» аферы. Хотя защитники просили назначить женщине условное наказание. Приговор вступил в законную силу.

Елена Морозова в 2016-2017 годах работала главным консультантом отдела по преодолению последствий радиационных аварий Департамента строительства и архитектуры Брянской области. Срок она получила за мошенничество при получении выплат, совершенное организованной группой, в особо крупном размере.

- В суде установили, что с июля 2016 года по март 2017 года начальник отдела департамента, двое его подчиненных, в том числе, Елена Морозова, и местный житель похитили больше 14 миллионов рублей из бюджета, - говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области. – Они действовали в составе организованной группы. Чиновники незаконно изготавливали документы, например, судебные решения, подтверждающие право на получение компенсации от государства из-за утраты имущества после чернобыльской аварии.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU