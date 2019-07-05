2019-07-05T10:59:41+03:00
Происшествия

В Брянске оставили в силе приговор бывшей чиновнице Елене Морозовой

Женщину осудили за «чернобыльские» аферы в составе организованной группы
Марина АНТОНОВА
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Приговор вступил в законную силу.Приговор вступил в законную силу.Фото: Дмитрий ПОЛУХИН
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Брянский областной суд оставил без изменений приговор бывшей чиновнице Елене Морозовой. Она получила четыре года колонии общего режима и штраф 800 тысяч рублей за «чернобыльские» аферы. Хотя защитники просили назначить женщине условное наказание. Приговор вступил в законную силу.

Елена Морозова в 2016-2017 годах работала главным консультантом отдела по преодолению последствий радиационных аварий Департамента строительства и архитектуры Брянской области. Срок она получила за мошенничество при получении выплат, совершенное организованной группой, в особо крупном размере.

- В суде установили, что с июля 2016 года по март 2017 года начальник отдела департамента, двое его подчиненных, в том числе, Елена Морозова, и местный житель похитили больше 14 миллионов рублей из бюджета, - говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области. – Они действовали в составе организованной группы. Чиновники незаконно изготавливали документы, например, судебные решения, подтверждающие право на получение компенсации от государства из-за утраты имущества после чернобыльской аварии.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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