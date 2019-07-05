В брянской колонии женщина пронесла наркотики заключенному в резинке для волос

СЕГОДНЯ 10:33 2019-07-05T10:34:53+03:00

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В исправительной колонии-поселении №3 в Сураже женщина попыталась пронести наркотики заключенному. Она пришла на свидание. В резинке для волос сотрудники колонии нашли спрятанный ухищренным способом сверток. В нем находились две таблетки. По предварительным данным, они содержат наркотическое вещество.

- Информацию о происшествии передали в следственные органы, - говорят в пресс-службе УСФИН по Брянской области. – Правоохранители будут решить вопрос о возбуждении уголовного дела.

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ИСТОЧНИК KP.RU