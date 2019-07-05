В брянской колонии женщина пронесла наркотики заключенному в резинке для волос
Правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела
Фото: пресс-служба УФСИН России по Брянской области.
Изменить размер текста:
В исправительной колонии-поселении №3 в Сураже женщина попыталась пронести наркотики заключенному. Она пришла на свидание. В резинке для волос сотрудники колонии нашли спрятанный ухищренным способом сверток. В нем находились две таблетки. По предварительным данным, они содержат наркотическое вещество.
- Информацию о происшествии передали в следственные органы, - говорят в пресс-службе УСФИН по Брянской области. – Правоохранители будут решить вопрос о возбуждении уголовного дела.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU