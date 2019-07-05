В Фокинском районе Брянска сгорели сауна и автомастерская

СЕГОДНЯ 09:14 2019-07-05T09:47:49+03:00

Во время пожара никто не пострадал

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В Фокинском районе на въезде в Брянск сгорели сауна и автомастерская. Пожар случился рано утром в пятницу, 5 июля, на улице Карачевское шоссе. О нем сообщили в Центр управления в кризисных ситуациях в 5.36.

- На место выехали восемь пожарных машин, - говорят в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области. – А также оперативные группы ЦУКС, местного пожарно-спасательного гарнизона, службы пожаротушения.

Через пять минут первые расчеты были на месте. Оказалось, что горит двухэтажная сауна и автомастерская. Сауна полностью была охвачена огнем. В автомастерской пожар распространился на площади 200 квадратных метров.

Из-за сильного задымления на пожаре работали три звена газодымозащитной службы. Огонь тушили из шести рукавов. Полностью с огнем удалось справится через два часа. В 7.28 пожар потушили.

К счастью, во время пожара никто не пострадал. Эксперты выясняют, почему загорелись постройки.

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ИСТОЧНИК KP.RU