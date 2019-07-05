Оштрафованная брянская танцовщица записала видео перед банком

СЕГОДНЯ 08:59 2019-07-05T08:59:26+03:00

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Осужденная в Брянске танцовщица записала новое видео. На этот раз семь девушек станцевали перед рассчетно-кассовым центром брянского отделения Банка России на улице Ромашина в Советском районе. Запись они опубликовали в группе школы танцев в соцсети, чтобы прорекламировать мастер-классы.

Напомним, брянскую танцовщицу признали виновной в мелком хулиганстве и «неуважении к обществу». Этот пункт административной статьи применили впервые в России. Девушку оштрафовали на 30 тысяч рублей. Она признала свою вину, но обжаловала постановление суда. Оно еще не вступило в законную силу.

Танцовщица в конце апреля опубликовала видео откровенного танца на смотровой площадке на Кургане Бессмертия. Многих горожан это возмутило. Девушка призналась, что не хотела никого оскорбить. А выбрала памятник из-за красивого вида.

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ИСТОЧНИК KP.RU