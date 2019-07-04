В центре Брянска из-за футбольного матча со звездами "Спартака" ограничат движение

СЕГОДНЯ 18:52 2019-07-04T18:52:07+03:00

Проехать нельзя будет по улице Ромашина и переулку Трудовому

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Еще одно ограничение движения вводят в Брянске в связи с празднованием 75-летия образования Брянской области.

На этот раз 5 июля нельзя будет проехать во время проведения футбольного матча со звездами "Спартака" с 14.00 до окончания игры.

Также на это время будет ограничена парковка транспорта, уточнили в Брянской городской администрации.

Движение и парковку на время матча ограничат по улице Ромашина (от улице Фокина до бульвара Гагарина). И по переулку Трудовому от улицы Советской до улицы Горького).

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ИСТОЧНИК KP.RU