В центре Брянска из-за футбольного матча со звездами "Спартака" ограничат движение
Проехать нельзя будет по улице Ромашина и переулку Трудовому
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Еще одно ограничение движения вводят в Брянске в связи с празднованием 75-летия образования Брянской области.
На этот раз 5 июля нельзя будет проехать во время проведения футбольного матча со звездами "Спартака" с 14.00 до окончания игры.
Также на это время будет ограничена парковка транспорта, уточнили в Брянской городской администрации.
Движение и парковку на время матча ограничат по улице Ромашина (от улице Фокина до бульвара Гагарина). И по переулку Трудовому от улицы Советской до улицы Горького).
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ИСТОЧНИК KP.RU