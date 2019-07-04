В день образования Брянской области, 5 июля, в регионе будет облачно и ветрено
Воздух прогреется до плюс 23 градусов
5 июля брянцев ждет облачная погода.Фото: Елена РАКОВА
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В день юбилея образования Брянской области, 5 июля, в регионе будет облачно и пасмурно.
Как сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области, со ссылкой на синоптиков, осадков не ожидается.
Ветер будет дуть западный со скоростью 7-12 метров в секунду. Местами возможны порывы до 16 метров в секунду.
Температура воздуха ночью будет колебаться от плюс 7 до плюс 12 градусов. Днем воздух прогреется до плюс 18 - 23 тепла.
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ИСТОЧНИК KP.RU