2019-07-04T18:52:51+03:00
Общество

В день образования Брянской области, 5 июля, в регионе будет облачно и ветрено

Воздух прогреется до плюс 23 градусов
Елена РАКОВА
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5 июля брянцев ждет облачная погода.5 июля брянцев ждет облачная погода.Фото: Елена РАКОВА
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В день юбилея образования Брянской области, 5 июля, в регионе будет облачно и пасмурно.

Как сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области, со ссылкой на синоптиков, осадков не ожидается.

Ветер будет дуть западный со скоростью 7-12 метров в секунду. Местами возможны порывы до 16 метров в секунду.

Температура воздуха ночью будет колебаться от плюс 7 до плюс 12 градусов. Днем воздух прогреется до плюс 18 - 23 тепла.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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