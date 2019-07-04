В Брянске заканчивают ремонт дороги на улице Рылеева
Здесь осталось заасфальтировать съезды
Всего в Володарском районе обновят почти пять километров дороги.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации
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В Брянске продолжается ремонт дорог в Володарском районе. Работы на улице Рылеева выполнили на 90 процентов. Здесь осталось заасфальтировать съезды.
На улице Красный Маяк дорожники обустраивают тротуары. Новые фонари устанавливают на улице Абашева. Здесь срезали асфальт и начали ремонтировать тротуары, сообщают в пресс-службе брянской мэрии.
Всего в Володарском районе обновят почти пять километров дороги. Общая стоимость работ составит больше 80 миллионов рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU