В Брянске заканчивают ремонт дороги на улице Рылеева

СЕГОДНЯ 18:32 2019-07-04T18:42:19+03:00

Всего в Володарском районе обновят почти пять километров дороги. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

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В Брянске продолжается ремонт дорог в Володарском районе. Работы на улице Рылеева выполнили на 90 процентов. Здесь осталось заасфальтировать съезды.

На улице Красный Маяк дорожники обустраивают тротуары. Новые фонари устанавливают на улице Абашева. Здесь срезали асфальт и начали ремонтировать тротуары, сообщают в пресс-службе брянской мэрии.

Всего в Володарском районе обновят почти пять километров дороги. Общая стоимость работ составит больше 80 миллионов рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU