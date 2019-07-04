2019-07-04T18:15:29+03:00
Происшествия

Пенсионер из Супонева ждет суда за убийство кинжалом посетителя буфета

Мужчина посчитал себя униженным и схватился за нож
Марина АНТОНОВА
Поделиться:
Уголовное дело передали в суд.Уголовное дело передали в суд.Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
Изменить размер текста:

65-летнего жителя брянского села Супонево будут судить за убийство и угрозу убийством. Завершили расследование уголовного дела, его материалы передали в суд.

- По версии следствия, вечером 13 апреля пьяный пенсионер находился в буфете на улице Ленина, - рассказывают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области. – Он поссорился с 30-летним посетителем. И ударил своего оппонента кинжалом.

Ножом мужчина попал в грудь. После пенсионер угрожал убить работницу буфета. Потерпевший брянец умер от полученного ранения в больнице.

На допросе обвиняемый рассказал, что в тот день уже собирался идти домой. Но вернулся в буфет, так как не досчитался 20 рублей сдачи. Продавец ответила, что ничего ему не должна. А 30-летний посетитель пообещал отдать эти деньги и стал прогонять его из заведения. Пенсионер посчитал себя униженным и схватился за кинжал, который принес с собой.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В центре Брянска из-за футбольного матча со звездами "Спартака" ограничат движение
В день образования Брянской области, 5 июля, в регионе будет облачно и ветрено
В Брянске заканчивают ремонт дороги на улице Рылеева
В районах Брянской области начали ремонт дорог
В Брянске нашли мотоцикл, который искали итальянские полицейские
Губернатор Александр Богомаз встретился с бывшими руководителями области
Брянская пенсионерка получила семь лет колонии за убийство гражданского мужа
В августе Брянск посетит известный путешественник Федор Конюхов
Брянцев пригласили на пешеходные экскурсии по городу
В Новозыбкове школьникам продали бракованные проездные
В Брянске сняли на видео потасовку горожанина и гадалки
Ревнивый поджигатель домов из Жуковки пойдет под суд
Брянец поучаствует в ралли «Шелковый путь»
Вопросы Фокинского района
На площади Ленина в Брянске заработал новый светофор
В Брянской области задержали участников секты
19-летний виновник смертельного ДТП в Брянске не разжалобил областной суд
В Фокинском районе Брянска отремонтируют крыши в 16 школах и детсадах
Брянских автомобилистов предупредили о пробках на улице Сахарова
В Брянске у железнодорожной поликлиники появился переход
Депутат Госдумы Борис Пайкин назвал брянскую колонию образцовой
На обучение медсестер для детской паллиативной помощи потратят 458 тысяч рублей
Брянские автомобилисты оказались недовольны новой разметкой у автозаправки
В Гордеевском районе 19 сотрудников детсадов фиктивно устроили на работу
Брянский губернатор выразил соболезнования родным погибшего на подлодке Сергея Данильченко
В Брянске начали открывать пункты по приему картона, бумаги и пластика
БМЗ провел турнир по мини-футболу