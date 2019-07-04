Пенсионер из Супонева ждет суда за убийство кинжалом посетителя буфета

СЕГОДНЯ 18:15 2019-07-04T18:15:29+03:00

Мужчина посчитал себя униженным и схватился за нож

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65-летнего жителя брянского села Супонево будут судить за убийство и угрозу убийством. Завершили расследование уголовного дела, его материалы передали в суд.

- По версии следствия, вечером 13 апреля пьяный пенсионер находился в буфете на улице Ленина, - рассказывают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области. – Он поссорился с 30-летним посетителем. И ударил своего оппонента кинжалом.

Ножом мужчина попал в грудь. После пенсионер угрожал убить работницу буфета. Потерпевший брянец умер от полученного ранения в больнице.

На допросе обвиняемый рассказал, что в тот день уже собирался идти домой. Но вернулся в буфет, так как не досчитался 20 рублей сдачи. Продавец ответила, что ничего ему не должна. А 30-летний посетитель пообещал отдать эти деньги и стал прогонять его из заведения. Пенсионер посчитал себя униженным и схватился за кинжал, который принес с собой.

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ИСТОЧНИК KP.RU