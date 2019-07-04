В районах Брянской области начали ремонт дорог

СЕГОДНЯ 18:11 2019-07-04T18:11:15+03:00

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Вслед за Брянском ремонт дорог начался в районах области. Так, на автодороге «Дятьково-Любохна» уложили первый выравнивающий слой асфальта.

Ширина этой дороги - шесть метров. После ремонта ее расширят до семи метров. Всего обновят почти три километра этой трассы.

- Начались работы и на автодороге «Жуковка-Косилово», - рассказывают в пресс-службе Управления автомобильных дорог Брянской области. - Капитальный ремонт на ней никогда не проводился. В этом году подрядчик обновит девять километров дорожного полотна.

Здесь построят остановки и тротуары. Закончить работы подрядчик планирует в конце октября текущего года.

На автодороге «Брянск-Смоленск» заменят больше пяти километров асфальта. Здесь также поставят остановки и делают тротуары, которых не было раньше.

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ИСТОЧНИК KP.RU