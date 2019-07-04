В Брянске нашли мотоцикл, который искали итальянские полицейские

СЕГОДНЯ 18:04 2019-07-04T18:04:10+03:00

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В Брянске нашли мотоцикл «Хонда», который находился в международном розыске. Транспорт искали правоохранительные органы Италии. Мотоцикл нашли сотрудники брянской группы Интерпола, сообщают в пресс-службе УМВД России по Брянской области.

В Грузии обнаружили две машины, которые похитили в Брянске. Полицейским из Японии направили запрос, чтобы узнать изначальную комплектацию автомобиля «Митцубиси». На машине были перебиты номера кузова, и легковушка была в международном розыске.

С начала года по линии Интерпола в Брянской области проверили 145 тысяч машин.

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ИСТОЧНИК KP.RU