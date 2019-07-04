Губернатор Александр Богомаз встретился с бывшими руководителями области

СЕГОДНЯ 18:02 2019-07-04T18:02:59+03:00

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Накануне 75-летия образования Брянской области в правительстве региона прошла встреча бывших руководителей региона с Александром Богомазом.

Во встрече приняли участие председатель Исполнительного комитета Брянского областного Совета народных депутатов (1980–1989) Иван Поручиков, глава администрации Брянской области (1991–1993, 1995–1996) Владимир Барабанов, председатель Брянского облисполкома (1990-е) Василий Польской, бывший первый заместитель председателя облисполкома (1990-е) Владимир Есликов.

Главной темой, которую обсудили на встрече, стали изменения, которые происходят в последние годы в Брянской области. Все присутствующие на встрече, кто стоял у руководства областью в разные годы, как развивалась область. Председатель Исполнительного комитета Брянского облсовета Иван Поручиков вспоминал, с каким воодушевлением брянцы восприняли новость об образовании Брянской области. По словам Ивана Яковлевича, эти принятые меры существенно помогли восстановить Брянщину после войны.

Губернатор Александр Богомаз поблагодарил участников встречи, особо отметив роль и заслугу в их руководстве областью в разные годы:

- Невозможно построить что-то новое, не имея фундамента. Вам было тяжело, ведь не было технологий, которые есть сейчас. Время было другое. И надо двигаться вперед, но и это трудно делать без того, что было сделано вами. Вам огромное спасибо за поддержку, понимание!

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ИСТОЧНИК KP.RU