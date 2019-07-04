Брянская пенсионерка получила семь лет колонии за убийство гражданского мужа

СЕГОДНЯ 17:46 2019-07-04T17:46:50+03:00

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62-летняя жительница Брянска получила семь лет колонии общего режима за убийство гражданского мужа. Обвинительный приговор вынесли в четверг, 4 июля, в Фокинском районном суде. Он пока в законную силу не вступил.

- В суде установили, что днем 2 марта женщина была в дачном доме в одном из садоводческих обществ Фокинского района, - рассказывают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. – После ссоры с сожителем она ударила мужчину два раза кухонным ножом. Ранения в грудь и живот оказались не совместимыми с жизнью.

В зале суда подсудимая признала свою вину.

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ИСТОЧНИК KP.RU