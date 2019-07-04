Брянцев пригласили на пешеходные экскурсии по городу
Летом Брянский краеведческий музей предлагает посетить пешеходные экскурсии по городу. Записаться на них можно заранее по телефону. Для познавательной прогулки по городу достаточно пяти человек, сообщают в группе краеведческого музея в соцсети.
Экскурсоводы расскажут об истории создания парка имени Алексея Толстого и судьбе деревянных фигур в нем (5+). В «Прогулках по старому городу» посетители пройдут по маршруту: бульвар Гагарина – площадь Ленина – сквер Карла Маркса – «Потемкинская лестница» – Набережная, и узнают много нового об этих местах. (12+). На экскурсию «Театральный Брянск» приглашают только взрослых жителей города (18+). Оказывается, театральная жизнь не ограничивается тремя всем знакомыми драмтеатром, ТЮЗом и театром кукол. В прогулках по вечернему городу экскурсоводы проведут по скверам Тютчева и Карла Маркса, площади Ленина, бульвару Гагарина. Завершится вечерняя прогулка в парке Толстого (12+). Об известных брянских писателях можно узнать на экскурсии ««Брянск литературный» (12+). Откуда пошел Брянск, расскажут на Покровской Горе (10+). Экскурсоводы работают и на территории Свенского монастыря (14+).
Телефоны для записи: 74-54-37, 8-953-272-85-81.
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ИСТОЧНИК KP.RU