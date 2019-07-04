Брянцев пригласили на пешеходные экскурсии по городу

СЕГОДНЯ 17:36 2019-07-04T17:36:46+03:00

Изменить размер текста: A A

Летом Брянский краеведческий музей предлагает посетить пешеходные экскурсии по городу. Записаться на них можно заранее по телефону. Для познавательной прогулки по городу достаточно пяти человек, сообщают в группе краеведческого музея в соцсети.

Экскурсоводы расскажут об истории создания парка имени Алексея Толстого и судьбе деревянных фигур в нем (5+). В «Прогулках по старому городу» посетители пройдут по маршруту: бульвар Гагарина – площадь Ленина – сквер Карла Маркса – «Потемкинская лестница» – Набережная, и узнают много нового об этих местах. (12+). На экскурсию «Театральный Брянск» приглашают только взрослых жителей города (18+). Оказывается, театральная жизнь не ограничивается тремя всем знакомыми драмтеатром, ТЮЗом и театром кукол. В прогулках по вечернему городу экскурсоводы проведут по скверам Тютчева и Карла Маркса, площади Ленина, бульвару Гагарина. Завершится вечерняя прогулка в парке Толстого (12+). Об известных брянских писателях можно узнать на экскурсии ««Брянск литературный» (12+). Откуда пошел Брянск, расскажут на Покровской Горе (10+). Экскурсоводы работают и на территории Свенского монастыря (14+).

Телефоны для записи: 74-54-37, 8-953-272-85-81.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU