2019-07-04T17:21:15+03:00
Общество

В Брянске сняли на видео потасовку горожанина и гадалки

Все произошло в Бежицком районе
Мария Дедкова
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По словам очевидцев происшествия, женщина предпочла притвориться, что потеряла сознание во время потасовки. Скриншот с видео vk.com, Денис ЗахаровПо словам очевидцев происшествия, женщина предпочла притвориться, что потеряла сознание во время потасовки. Скриншот с видео vk.com, Денис Захаров
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Жители Брянска сняли на видео потасовку горожанина и гадалки возле ТРЦ "БУМ-сити". Как пишет автор видео, женщина попыталась украсть у проходившей мимо девушки деньги. За девушку вступился мужчина, который поскандалил с "прорицательницей".

По словам очевидцев происшествия, женщина предпочла притвориться, что потеряла сознание во время потасовки. Но девушка и мужчина не стали возиться с ведуньей и ушли. Гадалка в это время встала и осыпала парочку ругательствами.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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