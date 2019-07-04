Жителя Жуковки будут судить за поджог домов родственников бывшей жены

СЕГОДНЯ 17:16 2019-07-04T17:16:43+03:00

Он подумал, что женщина вернется, так как ей будет негде жить

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Жителя брянского города Жуковка будут судить за то, что поджег семь жилых домов. Он сделал это из-за ревности к бывшей супруге. Он поджигал дома жены, ее родственников и знакомых в надежде, что ей негде будет жить, и она вернется к нему. Мужчина считал родных виновными в разрыве их отношений.

- Шесть домов мужчина поджег с 29 октября по 28 ноября прошлого года, - рассказывают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. – На дело он выходил по вечерам или ночам. А седьмой дом он спалил, чтобы отвести от себя подозрение.

Но этого сделать не удалось. Местные жители из-за постоянных поджогов организовали ночные дежурства. Из семи домов пять полностью уничтожены огнем. Остальные два спасли от огня горожане. Ущерб от пожаров оценили в шесть миллионов рублей.

Уголовное дело направили на рассмотрение в суд.

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ИСТОЧНИК KP.RU