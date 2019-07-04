Брянец поучаствует в ралли «Шелковый путь»

СЕГОДНЯ 16:38 2019-07-04T16:44:10+03:00

Константин Петров будет будет транслировать новости с монгольского и китайского этапов гонки.Фото:vk.com, Константин Петров

Он будет работать в качестве фотографа

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Брянец Константин Петров поучаствует в легендарном ралли «Шелковый путь». Он будет будет транслировать новости с монгольского и китайского этапов гонки. Об этом он рассказал в социальных сетях.

Это уже второй ралли-марафон, в котором Константин Петров примет участие. В прошлом году он вместе с участниками гонки проехал весь маршрут, рассказывая о самых интересных моментах гонки.

Ралли-марафон «Шелковый путь» – международное спортивное мероприятие высшей категории сложности в автоспортивной дисциплине ралли-рейды.

Гонка проводится с 2009 года. В ралли соревнуются в двух категориях - внедорожниках и грузовиках.

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ИСТОЧНИК KP.RU