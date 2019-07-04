Брянец поучаствует в ралли «Шелковый путь»
Брянец Константин Петров поучаствует в легендарном ралли «Шелковый путь». Он будет будет транслировать новости с монгольского и китайского этапов гонки. Об этом он рассказал в социальных сетях.
Это уже второй ралли-марафон, в котором Константин Петров примет участие. В прошлом году он вместе с участниками гонки проехал весь маршрут, рассказывая о самых интересных моментах гонки.
Ралли-марафон «Шелковый путь» – международное спортивное мероприятие высшей категории сложности в автоспортивной дисциплине ралли-рейды.
Гонка проводится с 2009 года. В ралли соревнуются в двух категориях - внедорожниках и грузовиках.
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ИСТОЧНИК KP.RU