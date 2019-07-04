2019-07-04T16:34:21+03:00
Общество

Вопросы Фокинского района

3 июля прошло заседание территориальной депутатской группы Фокинского района. На встрече обсудили подготовку школ и детских садов к новому учебному году и благоустройство Фокинского района
Елена ВАСИЛЬЕВА
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Фото: Пресс-служба Брянского городского Совета народных депутатов.Фото: Пресс-служба Брянского городского Совета народных депутатов.
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В этом году при поддержке губернатора Брянской области на капитальный ремонт кровель в общеобразовательных учреждениях выделены значительные средства. Брянск с учетом городского софинансирования получил более 60 млн. рублей. Из этой суммы свыше 23 млн. рублей направлено на школы и детские сады Фокинского района. Это позволит отремонтировать крыши не менее 16-и учреждений. Кроме этого, в школах и детских садах запланирован текущий ремонт внутренних коммуникаций, пищеблоков, полов, ограждений и т.д. На заседании депутаты рекомендовали специалистам горадминистрации активизировать капитальный ремонт кровель, чтобы полностью завершить все работы до начала учебного года. Также было указано на необходимость обсудить с руководителями учебных заведений района их потребности для включения в план ремонтов следующего года.

На заседании территориальной депутатской группы рассмотрели благоустройство общественных территорий. В этом году в рамках реализации федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» в Фокинском районе ведется ремонт территории у Дома культуры в поселке Белые Берега. Здесь планируется установить малые архитектурные формы, ограждение, сделать освещение, пешеходные дорожки, выполнить другие работы. По муниципальному контракту срок сдачи объекта – вторая половина августа. Также в районе реализуется одна из форм вовлечения граждан в осуществление проектов местного значения - инициативное бюджетирование. В его рамках планируется организовать детские городки в поселке Белые Берега и в парке культуры и отдыха Фокинского района.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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