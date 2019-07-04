На площади Ленина в Брянске заработал новый светофор
Его установили в рамках ремонта проспекта
Сейчас дорожную обстановку в этом месте проспекта координирует наряд ГИБДД.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации
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4 июля на площади Ленина заработал новый светофор. Его установили на пересечении бульвара Гагарина и проспекта Ленина в рамках ремонта дороги.
- Сейчас дорожную обстановку в этом месте проспекта координирует наряд ГИБДД, - пресс-службе Брянской городской администрации. - Полицейские напоминают горожанам о том, что теперь здесь работает светофор и необходимо обращать внимание на его сигналы.
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ИСТОЧНИК KP.RU