2019-07-04T15:58:27+03:00
Общество

В Брянской области задержали участников секты

Двух женщин заключили под стражу
Мария Дедкова
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Экстремистская организация действовала в Климовском и Новозыбковском районах.Экстремистская организация действовала в Климовском и Новозыбковском районах.Фото: пресс-служба УМВД России по Брянской области
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В Брянской области задержали участников секты. Экстремистская организация действовала в Климовском и Новозыбковском районах.

- Сотрудники полиции при поддержке бойцов Росгвардии провели больше 40 обысков по местам проживания и проведения собраний участников организации, - рассказывают в пресс-службе УМВД России по Брянской области. - Во время обысков изъяли большое количество религиозной литературы, компьютеры, электронные носители информации, а также собранные пожертвования на поддержание деятельности экстремистской организации.

Следователи завели уголовные дела по статье «Организация деятельности экстремистской организации». Правоохранители задержали предполагаемых организаторов - 41-летнюю и 30-летнюю жительниц Новозыбковского района.

По словам правоохранителей, женщины знали о запрете деятельности религиозной организации, но занимались активной ее пропагандой. На время следствия женщин поместили под стражу.

Правоохранители изъяли пожертвования на незаконную деятельность. Фото: пресс-служба УМВД России по Брянской области

Правоохранители изъяли пожертвования на незаконную деятельность.Фото: пресс-служба УМВД России по Брянской области

Изъяли и религиозную литературу. Фото: пресс-служба УМВД России по Брянской области

Изъяли и религиозную литературу.Фото: пресс-служба УМВД России по Брянской области

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ИСТОЧНИК KP.RU

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