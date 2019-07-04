2019-07-04T15:37:14+03:00
Общество

19-летний виновник смертельного ДТП в Брянске не разжалобил областной суд

Молодой человек, сбивший пешехода, на 2,5 года отправится в колонию
Мария Дедкова
Поделиться:
Апелляцию не удовлетворили.Апелляцию не удовлетворили.Фото: Иван ВИСЛОВ
Изменить размер текста:

19-летний брянец отправится в колонию общего режима на 2,5 года. Брянский областной суд признал его виновным в смертельном ДТП на проспекте Московском.

Все случилось ночью 25 ноября прошлого года. Тогда 18-летний брянец за рулем автомобиля «Ниссан Тиана» ехал со скоростью около 142 километров в час. Лихач сбил молодого человека, переходившего дорогу по "зебре". 21-летний пешеход погиб на месте ДТП.

Фокинский районный суд приговорил виновного к двум годам и шести месяцам колонии общего режима, сообщает пресс-служба прокуратуры Брянской области. Однако защитник осужденного обжаловал приговор. Но апелляцию не удовлетворили.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Брянцев пригласили на пешеходные экскурсии по городу
В Новозыбкове школьникам продали бракованные проездные
В Брянске сняли на видео потасовку горожанина и гадалки
Жителя Жуковки будут судить за поджог домов родственников бывшей жены
Брянец поучаствует в ралли «Шелковый путь»
Вопросы Фокинского района
На площади Ленина в Брянске заработал новый светофор
В Брянской области задержали участников секты
В Фокинском районе Брянска отремонтируют крыши в 16 школах и детсадах
Брянских автомобилистов предупредили о пробках на улице Сахарова
В Брянске у железнодорожной поликлиники появился переход
Депутат Госдумы Борис Пайкин назвал брянскую колонию образцовой
На обучение медсестер для детской паллиативной помощи потратят 458 тысяч рублей
Брянские автомобилисты оказались недовольны новой разметкой у автозаправки
В Гордеевском районе 19 сотрудников детсадов фиктивно устроили на работу
Брянский губернатор выразил соболезнования родным погибшего на подлодке Сергея Данильченко
В Брянске начали открывать пункты по приему картона, бумаги и пластика
БМЗ провел турнир по мини-футболу