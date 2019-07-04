19-летний виновник смертельного ДТП в Брянске не разжалобил областной суд

СЕГОДНЯ 15:37 2019-07-04T15:37:14+03:00

Молодой человек, сбивший пешехода, на 2,5 года отправится в колонию

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19-летний брянец отправится в колонию общего режима на 2,5 года. Брянский областной суд признал его виновным в смертельном ДТП на проспекте Московском.

Все случилось ночью 25 ноября прошлого года. Тогда 18-летний брянец за рулем автомобиля «Ниссан Тиана» ехал со скоростью около 142 километров в час. Лихач сбил молодого человека, переходившего дорогу по "зебре". 21-летний пешеход погиб на месте ДТП.

Фокинский районный суд приговорил виновного к двум годам и шести месяцам колонии общего режима, сообщает пресс-служба прокуратуры Брянской области. Однако защитник осужденного обжаловал приговор. Но апелляцию не удовлетворили.

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ИСТОЧНИК KP.RU