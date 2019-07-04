В Фокинском районе Брянска отремонтируют крыши в 16 школах и детсадах

СЕГОДНЯ 14:55 2019-07-04T14:55:59+03:00

На это потратят около 23 миллионов рублей

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Брянску выделили больше 60 миллионов рублей на ремонт крыш в образовательных учреждениях. Из этой суммы 23 миллиона рублей пойдет на 16 школ и детсадов Фокинского района.

Кроме этого, в них запланировали ремонт сетей, столовых, полов и заборов.

Завершить все работы должны до начала учебного года, сообщает пресс-служба брянского горсовета.

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ИСТОЧНИК KP.RU