В Фокинском районе Брянска отремонтируют крыши в 16 школах и детсадах
На это потратят около 23 миллионов рублей
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Брянску выделили больше 60 миллионов рублей на ремонт крыш в образовательных учреждениях. Из этой суммы 23 миллиона рублей пойдет на 16 школ и детсадов Фокинского района.
Кроме этого, в них запланировали ремонт сетей, столовых, полов и заборов.
Завершить все работы должны до начала учебного года, сообщает пресс-служба брянского горсовета.
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ИСТОЧНИК KP.RU