Брянских автомобилистов предупредили о пробках на улице Сахарова
Здесь начнут укладывать асфальт
Автомобилистов просят с пониманием отнестись к дорожным работам и по возможности выбирать пути объезда.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации
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В Бежицком районе Брянска будет временно затруднено движение. На улице Сахарова начали укладывать асфальт.
Подрядчики пообещали завершить эту работу в среду, 10 июля, сообщает пресс-служба Брянской городской администрации.
Автомобилистов просят с пониманием отнестись к дорожным работам и по возможности выбирать пути объезда.
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ИСТОЧНИК KP.RU