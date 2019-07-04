2019-07-04T14:39:49+03:00
Общество

Брянских автомобилистов предупредили о пробках на улице Сахарова

Здесь начнут укладывать асфальт
Мария Дедкова
Поделиться:
Автомобилистов просят с пониманием отнестись к дорожным работам и по возможности выбирать пути объезда.Автомобилистов просят с пониманием отнестись к дорожным работам и по возможности выбирать пути объезда.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации
Изменить размер текста:

В Бежицком районе Брянска будет временно затруднено движение. На улице Сахарова начали укладывать асфальт.

Подрядчики пообещали завершить эту работу в среду, 10 июля, сообщает пресс-служба Брянской городской администрации.

Автомобилистов просят с пониманием отнестись к дорожным работам и по возможности выбирать пути объезда.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Брянцев пригласили на пешеходные экскурсии по городу
В Новозыбкове школьникам продали бракованные проездные
В Брянске сняли на видео потасовку горожанина и гадалки
Жителя Жуковки будут судить за поджог домов родственников бывшей жены
Брянец поучаствует в ралли «Шелковый путь»
Вопросы Фокинского района
На площади Ленина в Брянске заработал новый светофор
В Брянской области задержали участников секты
19-летний виновник смертельного ДТП в Брянске не разжалобил областной суд
В Фокинском районе Брянска отремонтируют крыши в 16 школах и детсадах
В Брянске у железнодорожной поликлиники появился переход
Депутат Госдумы Борис Пайкин назвал брянскую колонию образцовой
На обучение медсестер для детской паллиативной помощи потратят 458 тысяч рублей
Брянские автомобилисты оказались недовольны новой разметкой у автозаправки
В Гордеевском районе 19 сотрудников детсадов фиктивно устроили на работу
Брянский губернатор выразил соболезнования родным погибшего на подлодке Сергея Данильченко
В Брянске начали открывать пункты по приему картона, бумаги и пластика
БМЗ провел турнир по мини-футболу