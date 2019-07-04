Брянских автомобилистов предупредили о пробках на улице Сахарова

СЕГОДНЯ 14:39 2019-07-04T14:39:49+03:00

Автомобилистов просят с пониманием отнестись к дорожным работам и по возможности выбирать пути объезда. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

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В Бежицком районе Брянска будет временно затруднено движение. На улице Сахарова начали укладывать асфальт.

Подрядчики пообещали завершить эту работу в среду, 10 июля, сообщает пресс-служба Брянской городской администрации.

Автомобилистов просят с пониманием отнестись к дорожным работам и по возможности выбирать пути объезда.

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ИСТОЧНИК KP.RU