В Брянске у железнодорожной поликлиники появился переход
Его установили после обращение прокуратуры в суд
Суд, куда прокуратура обратилась с иском, обязал чиновников и дорожников оборудовать "зебру".Фото: Владимир ГУСЕЙНОВ
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В Фокинском районе Брянска у железнодорожной поликлиники оборудовали пешеходный переход. Он появился здесь по решению суда.
Как говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области, отсутствие перехода угрожало жизни и здоровью местных жителей.
Суд, куда прокуратура обратилась с иском, обязал чиновников и дорожников оборудовать "зебру".
Требование правоохранителей выполнили.
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ИСТОЧНИК KP.RU