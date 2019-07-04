В Брянске у железнодорожной поликлиники появился переход

СЕГОДНЯ 14:21 2019-07-04T14:21:43+03:00

Суд, куда прокуратура обратилась с иском, обязал чиновников и дорожников оборудовать "зебру". Фото: Владимир ГУСЕЙНОВ

Его установили после обращение прокуратуры в суд

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В Фокинском районе Брянска у железнодорожной поликлиники оборудовали пешеходный переход. Он появился здесь по решению суда.

Как говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области, отсутствие перехода угрожало жизни и здоровью местных жителей.

Суд, куда прокуратура обратилась с иском, обязал чиновников и дорожников оборудовать "зебру".

Требование правоохранителей выполнили.

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ИСТОЧНИК KP.RU