2019-07-04T14:21:43+03:00
Общество

В Брянске у железнодорожной поликлиники появился переход

Его установили после обращение прокуратуры в суд
Мария Дедкова
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Суд, куда прокуратура обратилась с иском, обязал чиновников и дорожников оборудовать "зебру".Суд, куда прокуратура обратилась с иском, обязал чиновников и дорожников оборудовать "зебру".Фото: Владимир ГУСЕЙНОВ
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В Фокинском районе Брянска у железнодорожной поликлиники оборудовали пешеходный переход. Он появился здесь по решению суда.

Как говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области, отсутствие перехода угрожало жизни и здоровью местных жителей.

Суд, куда прокуратура обратилась с иском, обязал чиновников и дорожников оборудовать "зебру".

Требование правоохранителей выполнили.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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