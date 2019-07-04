На обучение медсестер для детской паллиативной помощи потратят 458 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 13:50 2019-07-04T13:50:54+03:00

К слову, в Брянской области паллиативную помощь детям оказывают пока только Карачевском специализированном доме ребенка. Фото: Алексей ФОКИН

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В Брянской области на обучение медсестер для оказания детской паллиативной помощи потратят 458 тысяч рублей. Это деньги президентского гранта, которые выиграл проект «Школа сестринского ухода в детской паллиативной медицине», сообщает пресс-служба правительства Брянской области.

Цель проекта - сформировать систему экспертной поддержки персоналу, который работает с подобными пациентами.

К слову, в Брянской области паллиативную помощь детям оказывают пока только Карачевском специализированном доме ребенка. Вскоре паллиативное отделение откроется в детской областной больнице.

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ИСТОЧНИК KP.RU