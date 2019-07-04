Брянские автомобилисты оказались недовольны новой разметкой у автозаправки

СЕГОДНЯ 13:35 2019-07-04T13:35:40+03:00

Изменить размер текста: A A

Брянские водители остались недовольны новой разметкой рядом на выезде из Фокинского района.

Поворот к заправке запретила сплошная линия. Поэтому автомобилистам приходилось искать объезд под мостом, сообщает телеканал "Городской".

Вскоре на сплошной закрасили часть линии, превратив ее в прерывистую. Но сделали это в неудобном для автомобилистов месте.

Водители просят вернуть им привычную разметку.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU