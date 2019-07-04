Брянские автомобилисты оказались недовольны новой разметкой у автозаправки
Водители просят вернуть им привычную разметку. Фото: телеканал "Городской"
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Брянские водители остались недовольны новой разметкой рядом на выезде из Фокинского района.
Поворот к заправке запретила сплошная линия. Поэтому автомобилистам приходилось искать объезд под мостом, сообщает телеканал "Городской".
Вскоре на сплошной закрасили часть линии, превратив ее в прерывистую. Но сделали это в неудобном для автомобилистов месте.
Водители просят вернуть им привычную разметку.
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ИСТОЧНИК KP.RU