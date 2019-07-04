В Гордеевском районе 19 сотрудников детсадов фиктивно устроили на работу
В два гордеевских детских сада устроили 19 фиктивных работников. Нарушение закона выявила прокуратура во время проверки.
Сотрудники числились на работе один месяц, получили зарплату и уволились, трудоустроившись на прежние места.
Всего "операторы газовых котельных" и "сторожи" получили 182 тысячи рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Брянской области.
В одном детсаду, куда перевели семь сотрудников, вовсе не было котельной. Один сотрудник незаконно прервал свой месячный стаж.
Прокуратура потребовала устранить нарушения закона. А материалы проверки передали полицейским, чтобы те дали правовую оценку действиям работников районного отдела образования и руководителей образовательных учреждений района.
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ИСТОЧНИК KP.RU