Брянский губернатор выразил соболезнования родным погибшего на подлодке Сергея Данильченко

СЕГОДНЯ 12:52 2019-07-04T12:52:02+03:00

Изменить размер текста: A A

Брянский губернатор выразил соболезнования родным погибшего в Баренцевом море подводника Сергея Данильченко. Это второй брянский моряк, который был в экипаже глубоководного аппарата. Он и еще 13 человек погибли 1 июля из-за пожара на субмарине.

Сергей Данильченко – уроженец брянского поселка Климово, капитан 2 ранга. Александр Богомаз направил телеграмму родителям погибшего подводника.

«С глубокой скорбью воспринял печальное известие о гибели капитана 2-го ранга Сергея Петровича Данильченко, - говорится в телеграмме. - Всем сердцем разделяю Ваше горе и выражаю соболезнования Вам, супруге и дочери Сергея Петровича в связи с невосполнимой утратой. Душевных сил и выдержки в эти тяжелые дни. Светлая память Вашему сыну, истинному патриоту, доблестному офицеру, настоящему Герою».

Напомним, в Баренцевом море погиб еще один брянский моряк – капитан 2 ранга Дмитрий Соловьев.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU