Брянский губернатор выразил соболезнования родным погибшего на подлодке Сергея Данильченко
Брянский губернатор выразил соболезнования родным погибшего в Баренцевом море подводника Сергея Данильченко. Это второй брянский моряк, который был в экипаже глубоководного аппарата. Он и еще 13 человек погибли 1 июля из-за пожара на субмарине.
Сергей Данильченко – уроженец брянского поселка Климово, капитан 2 ранга. Александр Богомаз направил телеграмму родителям погибшего подводника.
«С глубокой скорбью воспринял печальное известие о гибели капитана 2-го ранга Сергея Петровича Данильченко, - говорится в телеграмме. - Всем сердцем разделяю Ваше горе и выражаю соболезнования Вам, супруге и дочери Сергея Петровича в связи с невосполнимой утратой. Душевных сил и выдержки в эти тяжелые дни. Светлая память Вашему сыну, истинному патриоту, доблестному офицеру, настоящему Герою».
Напомним, в Баренцевом море погиб еще один брянский моряк – капитан 2 ранга Дмитрий Соловьев.
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ИСТОЧНИК KP.RU