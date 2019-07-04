В Брянске на улице Ульянова 18-летний автомобилист насмерть сбил пенсионера
Сначала автомобилист попытался скрыться с места ДТП
Автомобилиста - нарушителя нашли. Фото: ОГИБДД по городу Брянску
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В Брянске на улице Ульянова 18-летний автомобилист насмерть сбил пожилого мужчину. Дорожно-транспортное происшествие произошло в среду, 4 июля, около 18.25, сообщает городская Госавтоинспекция.
По предварительной информации, 18-летний водитель за рулем "Сузуки Лиана" сбил пенсионера на переходе. После этого водитель уехал с места ДТП. 67-летнего мужчину госпитализировали в реанимацию с тяжелыми травмами, где он скончался.
Автомобилиста - нарушителя нашли.
Причины и обстоятельства ДТП будут выяснять полицейские.
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ИСТОЧНИК KP.RU