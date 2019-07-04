В Брянске на улице Ульянова 18-летний автомобилист насмерть сбил пенсионера

СЕГОДНЯ 11:20 2019-07-04T11:20:57+03:00

Сначала автомобилист попытался скрыться с места ДТП

Изменить размер текста: A A

В Брянске на улице Ульянова 18-летний автомобилист насмерть сбил пожилого мужчину. Дорожно-транспортное происшествие произошло в среду, 4 июля, около 18.25, сообщает городская Госавтоинспекция.

По предварительной информации, 18-летний водитель за рулем "Сузуки Лиана" сбил пенсионера на переходе. После этого водитель уехал с места ДТП. 67-летнего мужчину госпитализировали в реанимацию с тяжелыми травмами, где он скончался.

Автомобилиста - нарушителя нашли.

Причины и обстоятельства ДТП будут выяснять полицейские.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU