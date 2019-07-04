В июле изменится расписание электричек
В Брянской области из-за ремонта путей в июле изменится расписание пригородных поездов. Корректировки коснутся Комаричского, Суземского и Жуковского направлений.
С 8 по 19 июля не будет курсировать пригородный поезд №6683/6684 Брянск – Комаричи. У электропоезда №6007 изменится маршрут следования на участке Козелкино – Брянск, сообщает Служба корпоративных коммуникаций МЖД.
Брянцев просят с пониманием отнестись к ремонту и внимательно следить за расписанием электричек. Сделать это можно на станциях, остановочных пунктах, на официальном сайте перевозчика.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU