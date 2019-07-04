2019-07-04T11:00:14+03:00
Общество

В июле изменится расписание электричек

Корректировки коснутся Комаричского, Суземского и Жуковского направлений
Мария Дедкова
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Брянцев просят с пониманием отнестись к ремонту и внимательно следить за расписанием электричек.Брянцев просят с пониманием отнестись к ремонту и внимательно следить за расписанием электричек.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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В Брянской области из-за ремонта путей в июле изменится расписание пригородных поездов. Корректировки коснутся Комаричского, Суземского и Жуковского направлений.

С 8 по 19 июля не будет курсировать пригородный поезд №6683/6684 БрянскКомаричи. У электропоезда №6007 изменится маршрут следования на участке Козелкино – Брянск, сообщает Служба корпоративных коммуникаций МЖД.

Брянцев просят с пониманием отнестись к ремонту и внимательно следить за расписанием электричек. Сделать это можно на станциях, остановочных пунктах, на официальном сайте перевозчика.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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