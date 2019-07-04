2019-07-04T10:44:06+03:00
Общество

На центральных улицах Брянска заменят освещение

Это сделают в рамках капитального ремонта дорог
Мария Дедкова
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На данный момент работы ведут на улице Дуки и проспекте Ленина.На данный момент работы ведут на улице Дуки и проспекте Ленина.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации
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На центральных улицах Брянска заменят фонари. Это сделают в рамках капитального ремонта дорог. На данный момент работы ведут на улице Дуки и проспекте Ленина. Подобные работы будут вестись и на других улицах города, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Рабочие продолжают наносить разметку на проспекте Ленина и отремонтированной части улицы Дуки.

Напомним, всего в Брянске на ремонт дорог потратят 1 миллиард 169 миллионов рублей. За счет этих средств в Брянске завершается реконструкция Первомайского моста и капремонт 24 улиц.

Максимальная степень готовности на проспекте Ленина, улице Горбатова и улице Пересвета – здесь работы выполнены больше чем на 85%.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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