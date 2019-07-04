Поисковики рассказали о спасении слепого брянца, заблудившегося в лесу

СЕГОДНЯ 10:35 2019-07-04T10:35:12+03:00

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Брянские поисковики о спасении слепого 54-летнего мужчины, который заблудился в лесу. Его нашли на третьи сутки, рано утром 1 июля. Заявка на поиск поступила 28 июня, сообщают в поисковом отряде «Лиза Алерт Брянск». Потерявшийся мужчина месяц назад перенес инсульт. Он отправился из села Кузнецы в Гордеевском районе в соседнюю деревню к матери.

- Дом матери находится на берегу озера, - рассказывает поисковик Дмитрий Клецин на своей странице в соцсети. - Первые сутки поисков уже дали результат: на берегу озера нашли все вещи потерявшегося мужчины, которые он взял с собой, и один из сланцев.

Волонтеры уже отчаялись найти заблудившегося мужчину. Все указывало на то, что он мог утонуть. Но утром 1 июля одна из групп получила отклик. Добровльцы двинулись сквозь чащу на голос. Вокруг заросли крапивы. Мужчина замерз, ослаб, но был жив.

В пять часов утра поисковики со спасенным брянцем постучали в дверь к его 90-летней матери, которая уже не верила в чудо...

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ИСТОЧНИК KP.RU