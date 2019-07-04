2019-07-04T09:57:28+03:00
Общество

Проход через круглый сквер в Брянске закроют 8 июля

Ремонтные работы будут идти до октября
Марина АНТОНОВА
Поделиться:
Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.
Изменить размер текста:

Проход через круглый сквер в центре Брянска закроют с 8 июля. Это связано с тем, что здесь начался ремонт. В начале новой недели работы переместятся в центр сквера.

- Контракт на работы в сквере Карла Маркса заключили последним из всех общественных территорий, - говорят в пресс-службе Брянской городской администрации. - Общая стоимость ремонта 42,9 миллиона рублей. Подрядчик должен выполнить работы до октября.

Гранитные плиты, которые накрывали парапет сквера, оставят на месте. Их только отполируют и уберут сколы. В сквере установят светодинамический фонтан. В остальном проект не предполагает кардинальных изменений этого общественного пространства.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
БМЗ провел турнир по мини-футболу
В Брянске на улице Ульянова 18-летний автомобилист насмерть сбил пенсионера
В июле изменится расписание электричек
На центральных улицах Брянска заменят освещение
Поисковики рассказали о спасении слепого брянца, заблудившегося в лесу
В Брянске начали строить три пристройки к детским садам
В субботу в Брянске ограничат движение из-за полумарафона
Сдай макулатуру- получи деньги!
Брянские власти окажут материальную помощь семье погибшего в Баренцевом море подводника
Среди погибших при пожаре на глубоководном аппарате в Баренцевом море оказался уроженец Брянской области
На брянской птицефабрике ввели внешнее управление
Брянский кинолог стала лучшей в ЦФО
В Брянске дело о ТРЦ «Тимошковых» будут рассматривать 4 июля
В Брянске иномарка провалилась в яму глубиной полметра
В Брянске на улице Калинина забыли предупредить об открытом люке
В Брянской области врачам планируют покупать двух- и трехкомнатные квартиры
Генеральный директор компании «Чистая планета» выступил экспертом на VIII Среднерусском экономическом форуме - 2019
Набережную в Брянске предложили продлить до Черного моста
В день 75-летия Брянщины жители региона увидят фейерверк и лазерное шоу
Губернатор Александр Богомаз нацелил глав районов на решение важных задач