Проход через круглый сквер в Брянске закроют 8 июля

СЕГОДНЯ 09:56 2019-07-04T09:57:28+03:00

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Проход через круглый сквер в центре Брянска закроют с 8 июля. Это связано с тем, что здесь начался ремонт. В начале новой недели работы переместятся в центр сквера.

- Контракт на работы в сквере Карла Маркса заключили последним из всех общественных территорий, - говорят в пресс-службе Брянской городской администрации. - Общая стоимость ремонта 42,9 миллиона рублей. Подрядчик должен выполнить работы до октября.

Гранитные плиты, которые накрывали парапет сквера, оставят на месте. Их только отполируют и уберут сколы. В сквере установят светодинамический фонтан. В остальном проект не предполагает кардинальных изменений этого общественного пространства.

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ИСТОЧНИК KP.RU